Les Sacramento Kings et les Portland Trail Blazers se sont mis d'accord sur un échange impliquant cinq joueurs. Trevor Ariza rejoint l'Oregon en compagnie de Caleb Swanigan et Wenyen Gabriel tandis que Kent Bazemore et Anthony Tolliver prennent la direction de la Californie. Les Kings vont aussi récupérer deux seconds tours de draft dans l'échange. Mais ils n'ont pas fini de faire des emplettes. Selon ESPN, la franchise cherche encore à se séparer de Dewayne Dedmon. A sa demande d'ailleurs. Il avait exprimé son envie de jouer ailleurs.

Dedmon était un pivot solide à San Antonio et Atlanta, ses deux dernières franchises avant Sacramento. Ses performances lui ont permis de signer un contrat de 40 millions de dollars sur trois ans avec les Kings l'été dernier. Mais il est déçu de son temps de jeu et veut donc rejoindre une autre équipe.

Ses dirigeants actuels lui cherchent toujours un nouveau point de chute. En attendant, Dedmon tourne à 5 points et 4 rebonds (en 13 minutes) depuis le début de la saison.