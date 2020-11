Les Hawks prêts à lâcher leur 6ème choix, mais contre qui ?

Trae Young. John Collins. Kevin Huerter. Deandre Bembry. De’Andre Hunter. Sans oublier Cam Reddish. En étant mauvais pendant quelques saisons, et donc en accumulant les choix dans le top-10 de la draft, mais aussi en choisissant intelligemment et en collectionnant les assets, les Atlanta Hawks ont composé en quelques saisons un noyau dur très jeune et très prometteur.

La franchise n’a pas nécessairement besoin d’un nouveau rookie à développer, sauf son potentiel est celui d’une future superstar. Ce qui n’est pas nécessairement le cas des prospects de la promotion à venir en NBA. Encore moins au sixième rang, place à laquelle les Hawks piocheront le 18 novembre prochain.

L’équipe d’Atlanta veut passer à la prochaine étape. Elle a sa base, elle construit autour. Avec des hommes solides pour entourer les jeunes talents. Des vétérans confirmés. Du moins c’est ça la cible. Alors les Hawks pourraient se séparer de leur sixième choix, comme le confie Zach Lowe d’ESPN.

Dans le but, on le répète, de faire venir des basketteurs capables de contribuer directement au succès de l’équipe. Reste à savoir qui peut vraiment leur offrir ça. Les Celtics voulaient remonter dans l’ordre de la draft mais en offrant des picks, pas leurs bons joueurs de compléments. Ils en ont aussi besoin.

Les Hawks peuvent aussi tenter de récupérer Jrue Holiday aux Pelicans mais pas sûr que le choix numéro 6 suffise. Par contre, il y a peut-être un coup à jouer avec le Thunder. La franchise d’Oklahoma City va probablement entamer son processus de reconstruction. Elle pourrait refourguer le contrat de Steven Adams, un pivot solide, en l’échange du pick. Une belle affaire dans les deux sens.

