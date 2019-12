Même s'ils ont basculé dans le positif après leur victoire contre les Clippers, et qu'ils sont bien engagés dans la course aux playoffs, le Thunder a toujours l'intention de trader ses gros salaires. Après Chris Paul, qui devrait lui bien rester au moins jusqu'à la fin de la saison, c'est Steven Adams qui est directement concerné. Le Kiwi a le 2e salaire de l'équipe et il percevra encore 27 millions l'an prochain dans la dernière année de son contrat. The Athletic avance que les Atlanta Hawks sont bien déterminés à formuler une offre de trade pour s'offrir le pivot. Maintenant, reste à savoir ce que souhaite Sam Presti contre son big man.

Il a amassé les picks cet été avec les échanges de Paul George et Russell Westbrook. Atlanta regorge de jeunes talents qui pourraient intéresser le GM du Thunder dans un but à long terme, mais aussi immédiatement. Pour Atlanta, qui s'enlise dans la conférence Est, le but est de densifier sa raquette pour épauler John Collins. Le jeune ailier fort va rapidement revenir de sa suspension pour dopage, et Steven Adams apparaît pour lui comme un super complément. Les deux équipes ont jusqu'au 6 février, date de la deadline, pour trouver un accord.