Les Hawks font un trade avec les Pistons et continuent de se renforcer

Les Pistons et les Hawks ont négocié un échange impliquant trois joueurs. Un deal dont la franchise de Géorgie sort encore plus intéressante.

Travis Schlenk. Retenez bien ce nom si vous ne le connaissez pas encore. Il s’agit du GM des Atlanta Hawks, qui multiplie les masterclass en silence depuis son arrivée aux commandes de la franchise – même s’il reste tout de même celui qui a sacrifié Luka Doncic pour Trae Young et Cameron Reddish.

Au-delà de ça, le dirigeant fait toujours les bons choix. Et il monte une équipe de plus en plus intéressante et de plus en plus séduisante à Atlanta. Alors que le noyau dur des jeunes en place fait saliver, avec donc Young, Reddish mais aussi Kevin Huerter, Deandre Hunter ou John Collins autour, il ajoute désormais de bons vétérans autour.

Sans jamais plomber l’avenir ou la masse salariale de la franchise. Nouvel exemple cette nuit avec ce transfert mineur effectué avec les Detroit Pistons. Les Hawks envoient Dewayne Dedmon et récupèrent Khyri Thomas – qui sera coupé – et surtout Tony Snell.

Dedmon n’était plus d’une grande utilisé à Atlanta. Il y a le bondissant Clint Capela devant lui (encore une belle affaire !) et les Hawks ont drafté le très prometteur Onyeka Okongwu en sixième position mercredi soir. Ils tiennent leur nouveau back-up sur le poste cinq. Alors ils ont envoyé leur ancien pivot remplaçant pour dénicher Tony Snell.

Snell, 29 ans, est sous-coté. Il convertissait 40% de ses tentatives derrière l’arc la saison dernière. C’est typiquement le genre de joueur qui peut avoir un impact positif sur son équipe en défendant dur et en étirant les lignes sans monopoliser le ballon. Un complément efficace pour ce groupe.

Les Hawks seraient aussi en pole position pour signer Danilo Gallinari. Ils s'intéressent également à Rajon Rondo et Gordon Hayward.

Danilo Gallinari aurait prévu de rejoindre les Atlanta Hawks !