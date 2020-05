Avec Charles Barkley, Portland aurait-il vaincu les Bulls de Jordan ?

Il y a quelques jours, on était revenus sur le récit de Charles Barkley, obligé de jouer ivre mort à la fin des années 80 parce qu'il pensait avoir été tradé aux Los Angeles Lakers et ne pas avoir à disputer la rencontre du soir avec les Philadelphie Sixers. Si "Chuck" avait eu le choix, à l'époque où il souhaitait coûte que coûte quitter les Sixers, il n'aurait pourtant pas opté pour L.A.

Avant de rejoindre les Phoenix Suns, avec lesquels il est parvenu jusqu'en Finales en 1993 après avoir décroché un titre de MVP, Barkley souhaitait jouer à Portland.

C'est ce qu'il a expliqué à Zach Lowe lors de son passage dans le Lowe Post cette semaine.

"Portland était mon premier choix parce que les Blazers avaient suffisamment d'atouts pour monter un trade, mais auraient quand même eu assez de talent pour que l'on joue le titre si j'étais venu.

Ils avaient perdu l'année d'avant contre les Bulls en Finales, mais bon sang ils étaient hyper armés dans tous les secteurs. Il leur manquait du jeu sur demi-terrain. Je leur avais dit que je serais la pièce qui manque à leur puzzle..."

Au final, les discussions ne sont jamais allées assez loin avec Philadelphie. Charles Barkley avait tout fait pour convaincre Portland de passer à l'action, puisqu'il avait pris l'avion pour l'Oregon afin de plaider sa cause auprès de la direction. En 2018, Damian Lillard était symboliquement venu lui remettre un chèque pour rembourser le billet qu'il avait payé de sa poche à l'époque pour effectuer le voyage entre Philadelphie et Portland.

Chuck told his side of the story.

Care to respond, @trailblazers? 😂😂😂#NBAonTNTRoadShow pic.twitter.com/WjvgV5MZT6

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 16, 2018