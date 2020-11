Deux candidats au titre veulent dénicher Avery Bradley aux Lakers

Avery Bradley est un vétéran libre et très convoité. Les Los Angeles Lakers vont faire face à une concurrence féroce sur le dossier.

Les Los Angeles Lakers ont enclenché les hostilités dès dimanche en faisant venir Dennis Schröder du Thunder. Un deal qui ne sera validé qu’une fois la draft passée. Mais les Californiens ont perdu Danny Green dans l’échange. Il leur faut maintenant trouver un autre arrière susceptible de faire le boulot.

Surtout que Kentavious Caldwell-Pope est lui aussi libre et Avery Bradley pourrait le devenir s’il déclinait son option sur sa dernière année de contrat. Et les principaux candidats au titre ont bien l’intention de chopper aux Lakers leurs joueurs les plus précieux. Selon Chris Haynes, Bradley est justement suivi de près par plusieurs équipes.

Les Golden State Warriors et les Milwaukee Bucks – décidément – seraient notamment sur les rangs. Logique vu le profil du bonhomme. S’il n’était pas au sein de la bulle, le vétéran des Lakers est un arrière très précieux. Grâce à sa défense principalement. Une vraie peste, dur sur l’homme, capable de freiner plusieurs types d’attaquants malgré sa taille (1,88 m).

C’est aussi un shooteur plus que correct à trois-points. 8 points et 36% derrière l’arc l’an passé. Avec une option à 5 millions de dollars, Avery Bradley peut sans doute chercher un contrat équivalent cet hiver. Tout dépendra finalement de s’il préfère rester aux Lakers ou rejoindre un autre contender.