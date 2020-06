Pour défendre les droits des noirs et lutter contre le racisme, une coalition de joueurs, menée par Kyrie Irving, milite pour un boycott de la reprise de la NBA. Membre des Los Angeles Lakers, l'arrière Avery Bradley soutient publiquement le meneur des Brooklyn Nets. Et après un communiqué puissant publié par ce groupe mardi, le joueur de 29 ans a pris la parole pour ESPN. Ainsi, avant de considérer une reprise des compétitions, Bradley réclame de "vraies actions" à la Ligue. Mais aussi aux propriétaires des franchises et aux sponsors pour participer à un changement de mentalité.

"Peu importe l'attention médiatique par rapport à cette lutte, parler et éveiller les consciences au sujet des inégalités sociales ça ne suffit plus ! Nous n'avons pas besoin d'en dire plus. Nous avons besoin d'en faire plus. Protester durant l'hymne, porter des t-shirts, c'est bien. Mais nous avons besoin de voir de vraies actions pour réaliser ce travail.

Et il ne faut pas mettre toute la responsabilité sur les joueurs. Nous ne devons pas être les seuls à se préoccuper de ce problème. Si vous vous préoccupez de nous, vous ne pouvez pas rester silencieux dans le fond", a prévenu Avery Bradley.

En résumé, cette coalition attend un projet de la NBA pour participer à la lutte contre le racisme. Pour l'instant, la Ligue n'a pas encore défini un plan d'action à ce sujet. Les deux parties vont devoir échanger, notamment avant la deadline du 24 juin...