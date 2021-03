Axel Toupane a cartonné en G-League avec les Santa Cruz Warriors et il vient d'en cueillir les fruits. On ne sait pas encore dans quelle mesure il sera utilisé par Mike Budenholzer, mais l'international français vient de signer un two-way contract avec les Milwaukee Bucks.

Sur les 9 matches qu'il a disputés cette saison dans la bulle de G-League, Toupane tournait à 17.9 points et 8.1 rebonds de moyenne à 53.8% d'adresse. Ses prestations ont été remarquées à travers la ligue, en plus d'une séquence spectaculaire adoubée par Jamal Crawford lui-même.

Axel Toupane lâche un move à la Jamal Crawford en G-League !

C'est évidemment pour bien plus que cette petite facétie que l'une des meilleures équipes de la ligue a fait appel à Axel Toupane. S'il n'est plus apparu en NBA depuis quatre apparitions avec New Orleans et Milwaukee lors de la saison 2016-2017, le swingman de 28 ans est resté sur les radars de la ligue grâce à ses passages dans des grandes écuries européennes comme le Zalgiris, l'Olympiacos ou l'Unicaja Malaga.

Espérons pour lui que son profil de 3 and D lui offre des opportunités en NBA avec les Bucks d'ici la fin de la saison.