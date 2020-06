Larry Sanders, un des plus gros gâchis NBA, veut revenir, encore

Il y a quelques années, les Milwaukee Bucks avaient assisté, impuissants, à la dégringolade sur le plan professionnel et personnel de Larry Sanders. Le pivot veut redorer son blason et revenir en NBA.

Comment revenir en NBA quand on l'a quittée il y a 3 ans après avoir eu de gros problèmes de dépression ? C'est ce à quoi va tenter de répondre Larry Sanders dans les prochains mois. L'ancien pivot des Milwaukee Bucks, dont on pensait qu'il serait le pivot pour bien des années, veut rejouer dans la ligue. A 31 ans et après avoir raté un premier comeback du côté de Cleveland en 2016-2017, Sanders s'est dit prêt à reprendre là où l'histoire s'est arrêtée.

"Les choses ont changé. Je suis toujours jeune et je sens que je suis dans ma meilleure forme. Je peux clairement contribuer. J'aimerais aider une équipe à gagner en apportant mes connaissances et ma présence défensive. Je veux pouvoir jouer et supporter la vie comme je sais le faire. Pour moi, ce serait le paradis", a expliqué Larry Sanders à TMZ Sports.

Larry Sanders n'a joué que cinq matches en NBA depuis décembre 2014. Peut-être aura-t-il l'opportunité de faire des workouts avec des équipes pour la saison prochaine, mais son style de jeu n'est pas particulièrement le plus recherché chez les pivots modernes. A son top, néanmoins, Sanders était une sacrée machine à contrer et un joueur capable de tourner à presque 10 points, 10 rebonds et 3 contres de moyenne.

Tout le mal qu'on lui souhaite, c'est de retrouver un spot et de se sentir bien mieux dans la peau d'un basketteur professionnel qu'il y a quelques années.

Larry Sanders c'était ça :