Les remplaçants pour le All-Star Game 2002 seront dévoilés jeudi par la NBA. Jimmy Butler est fortement pressenti pour intégrer la liste au sein de la Conférence Est. Il aurait même mérité d'être titulaire mais il était listé parmi les ailiers et intérieurs, où les très populaires Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et Pascal Siakam ont raflé les voix. L'arrière sera récompensé, c'est certain, mais il pense qu'il ne sera pas le joueur du Miami Heat.

"Bam Adebayo y sera. Aucun doute", jure Jimmy Butler.

Nous sommes de son avis. Bam Adebayo est le deuxième homme fort d'une super équipe de Miami, actuellement deuxième de sa Conférence. Il a d'ailleurs compilé un triple-double cette nuit. L'ancien prospect de Kentucky est vraiment en train de prendre une nouvelle dimension et il tourne à 16 points, 10 rebonds et presque 5 passes décisives de moyenne. Il mérite d'être nommé au All-Star Game.