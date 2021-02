Le Miami Heat connaît un début de saison compliqué. Finaliste la saison passée, l’équipe floridienne n’est pour l’instant pas « playoff-able ». Mais Bam Adebayo et Erik Spoelstra savent qu’ils viennent de passer une dizaine de jours décisifs pour leur futur. Une période qui devrait changer la dynamique et réellement lancer leur saison.

Et c’est à l’extérieur qu’ils sont en train d’avoir le déclic. Même si avec les salles vides ou presque la donne est différente, ça pourrait sembler paradoxal. Il n’en est rien. Le Miami Heat est probablement l’équipe qui a le plus bénéficié de la fin de saison dans la bulle.

Leur parcours n’est pas juste dû aux conditions particulières de la fin de saison dernière, bien évidemment. Mais c’est l’une des teams qui ont le mieux vécu cette période. La cohésion qu’ils ont développée dans l’enfermement (relatif) d’Orlando s’est retranscrite sur le terrain.

Et, là, alors qu’ils sont dans un long road trip qui s’achèvera à Oklahoma City, ils ont retrouvé quelque part cette ambiance de camaraderie qui aide tant à retrouver cette alchimie sur le terrain. C’est très clairement ce qu’a constaté Erik Spoelstra :

Bam Adebayo, élément essentiel durant ce road trip, va dans le même sens :

« Quand nous jouons à domicile, nous ne pouvons pas réellement nous voir les uns les autres. Là, on est à l’hôtel, on voyage ensemble dans l’avions, on discute les uns avec les autres et on récrée réellement cette cohésion et cet esprit d’équipe que nous avions l’an dernier. C’est excellent pour nous et on va continuer à construire à partir de ça. »