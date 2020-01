La nuit dernière, Bam Adebayo était particulièrement motivé à l'idée d'affronter les San Antonio Spurs. Le pivot du Miami Heat, qui a contribué à la victoire des siens avec 14 points, 13 rebonds et 7 passes, avait envie de montrer à Gregg Popovich qu'il avait commis une erreur en ne l'emmenant pas à la Coupe du monde 2019 de triste mémoire pour Team USA. Tous les absents ont dû être déçus, mais la pauvreté du secteur intérieur américain avec Brook Lopez, Myles Turner et Mason Plumlee, a rendu la chose particulièrement amère pour les pivots qui espéraient être de l'aventure. Bam Adebayo réalise une saison magnifique avec Miami et a l'ambition très raisonnable de décrocher une place pour le All-Star Game. Rarement dans l'erreur au moment d'analyser les compétences des joueurs, Popovich a reconnu avoir sans doute mal évalué l'ancien joueur de Kentucky.

"Avec ce que je vois depuis le début de la saison, Bam Adebayo est un joueur différent aujourd'hui de celui qui a fait les essais avec Team USA. Quand j'ai dit qu'il n'était pas prêt, c'est parce que je pensais qu'il n'avait pas montré ce qu'il pouvait réellement faire. C'est peut-être à cause des gars qui l'entouraient et de cet environnement différent. Il a probablement été un peu plus sur la réserve que ce qu'il aurait dû être et n'avait sans doute pas beaucoup confiance en lui. Si les essais se déroulaient aujourd'hui, je pense qu'il les aborderait différemment en termes d'agressivité et de choses qu'il fait désormais. Il a été peut-être trop poli et pas prêt pour cette opportunité à ce moment précis. Mais depuis le début de la saison, j'ai secoué la tête plusieurs fois en me disant que ce n'était pas le même gars que j'avais vu à l'époque. C'était peut-être de ma faute. J'aurais dû agir différemment pour que ses qualités ressortent", a expliqué Gregg Popovich dans le Miami Herald.

Pour rappel, Team USA s'était inclinée en quarts de finale de la Coupe du monde face à l'équipe de France. Au moment de la sélection, Bam Adebayo n'était qu'un excellent back-up d'Hassan Whiteside au Heat. Aujourd'hui, il est l'un des intérieurs avec le plus fort impact des deux côtés du terrain de toute la Conférence Est. Des personnalités comme Charles Barkley et Kenny Smith militent pour qu'il soit envoyé au All-Star Game 2020. Pour notre part, on l'avait inclus dans notre sélection des All-Stars de l'Est en tant que wild card.

