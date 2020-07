Bam Adebayo, le Heat risque de le faire patienter pour son contrat max…

Comme tous les membres de sa génération, Bam Adebayo sera éligible à une extension de son contrat en octobre. Avec ses performances, l'intérieur du Miami Heat peut prétendre à toucher le jackpot. Avec son potentiel, il pourrait même décrocher un bail max. Cette saison, le jeune talent de 23 ans s'impose d'ailleurs comme l'un des favoris pour le trophée de MIP (Most Improved Player) avec ses moyennes : 16,2 points, 10,5 rebonds et 5,1 passes décisives. Et pourtant, l'Américain va devoir attendre avant de décrocher le jackpot ! En effet, selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, le Heat ne devrait pas proposer une prolongation à Adebayo.

Giannis Antetokounmpo, le rêve fou du Miami Heat

Pourquoi ? Pour garder de l'argent en vue de la Free Agency 2021. Il ne s'agit pas d'un secret, Miami veut tenter un coup sur le dossier Giannis Antetokounmpo. Même si les chances de séduire l'ailier des Milwaukee Bucks sont faibles, la franchise floridienne souhaite avoir les moyens de passer à l'offensive. Avec cet objectif en tête, les dirigeants du Heat vont donc faire patienter Bam Adebayo. Dans tous les cas, Miami aura la main sur ce dossier et pourra le rassurer en lui promettant un contrat XXL en 2021. Un risque mesuré de la part de Pat Riley pour peut-être frapper un très grand coup !