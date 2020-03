Bam Adebayo est-il un peu trop fan de Bradley Beal ?

Echanger son maillot avec un adversaire après le match, pourquoi pas. L'enfiler et se pointer devant les médias avec, c'est plus rare. Bam Adebayo l'a fait avec le maillot de Bradley Beal.

Bam Adebayo fait aujourd'hui figure de favori pour le titre de MIP. Devenu All-Star pour sa première saison comme titulaire en NBA après avoir été le back up d'Hassan Whiteside, le pivot du Miami Heat transpire la confiance. Il l'a encore montré la nuit dernière lors de la victoire de son équipe sur le parquet des Washington Wizards. Adebayo a pris les choses en main après la blessure de Jimmy Butler et a bouclé la rencontre avec 27 points, 14 rebonds et 6 passes. Il semblerait que l'ancien intérieur de Kentucky ait même envie de prendre des responsabilités en dehors du terrain. Comme VRP de la franchise, par exemple...

Au sortir du match, devant les médias venus l'interroger, Bam Adebayo s'est pointé avec... un maillot de Bradley Beal. Intrigués, les journalistes lui ont demandé la raison de ce choix vestimentaire qui pourrait presque passer pour une tentative de séduction si Beal n'était pas sous contrat...

"C'est super d'avoir le respect de quelqu'un qui est en NBA depuis aussi longtemps que lui. C'est l'un des meilleurs scoreurs de la ligue. C'est la première fois que je mets le maillot d'un adversaire après un match. Je suis dans sa ville et c'est juste pour montrer le grand respect que j'ai pour lui", a expliqué Bam Adebayo au micro de Fox Sports.

Bradley Beal ne sera pas free agent à la fin de la saison et ne compte pas quitter Washington, sauf s'il est tradé. Mais il est toujours bien d'être en bons termes avec un joueur dont la situation pourrait évoluer dans les années qui viennent... En marge du All-Star Game 2020, Bam Adebayo avait déjà évoqué son admiration pour l'ancien arrière de Florida.

"Je trouve que Bradley Beal fait une saison incroyable. Si on se basait sur la qualité des joueurs, je pense qu'il devrait être au All-Star Game".