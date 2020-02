En 2020, un pivot peut remporter le Skills Challenge sans que ça ne choque personne. Bam Adebayo s'est imposé dans le premier des trois concours de la nuit de samedi dans ce weekend du All-Star Game 2020.

L'intérieur du Miami Heat s'est imposé dans une finale assez surprenante face à Domantas Sabonis, un autre "rookie" qui vivra son premier All-Star Game dimanche.

Le replay de cette finale Adebayo vs Sabonis, deux joueurs qui découvriront le All-Star Game dimanche lors du match phare du weekend. Adebayo for the win ! pic.twitter.com/CD4X7JRxJf

