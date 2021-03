BAM tente de pourrir l’interview de Jimmy Butler avec une danse culte

Après 6 défaites de rang, le Heat de Miami a enfin réussi à gagner un match. Ouf ! La malédiction Meyers Leonard est donc enfin terminée. Jimmy Butler semblait soulagé par cette nouvelle, tout comme Bam Adebayo.

Les deux stars du Heat ont été les grands artisans de cette victoire précieuse face aux Knicks de New York. Jimmy Butler a aligné un match plein avec 27 pts, 6 pds, 5 rbds tandis que BAM a lui aussi noirci la feuille de match avec 20 pts, 17 rbds, 4 pds, 2 contres et 1 steal. Propre.

A la fin du match les deux hommes étaient visiblement détendus et heureux de cette victoire comme en atteste cette magnifique séquence où Bam Adebayo a tenté de pourrir l'interview de Jimmy qui lui demande de sortir de l'écran.

Comment if you’re old enough to know this dance 🕺 @Bam1of1 x @JimmyButler pic.twitter.com/OnLay6W0UE

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 30, 2021