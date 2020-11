Barack Obama a décidément la classe. Dans la vie politique mais aussi balle en main. L’ancien Président américain, grand passionné de basket et lui-même ancien joueur au lycée, a encore des restes. La preuve avec ce tir à trois-points rentré dès sa première tentative lors de son passage dans le Michigan pour y faire campagne avec Joe Biden, le candidat démocrate à l’élection.

Non seulement il y a le panier. Mais en plus, le trashtalk derrière. « That’s what I do » balancé aux autres membres présents dans la salle. Tout en sortant. Comme un prince. Enfin, comme un Président. Et bien évidemment, LeBron James a de suite réagi.

Now you just showing out now my friend!! That’s what you do huh?? Ok ok I see. All cash! 👌🏾 https://t.co/8pZzXLJIJj — LeBron James (@KingJames) October 31, 2020

Barack Obama était récemment l’invité du King et de son associé Maverick Carter dans l’émission « The Barber Shop », produit par la boite des deux amis d’Akron.

“The idea that you would just stop and give up is something that would be a betrayal to our ancestors.” @BarackObama tells @KingJames why it's our obligation to continue the fight for equality #TheShopHBO @hbomax pic.twitter.com/OaNFnVUkgb — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) October 31, 2020

Sinon, ce n’était pas la première fois que M. Obama faisait l’illustration de son adresse quand il s’agit d’enfiler les tirs. Trois-points, mi-distance, tout y est. Vrai baller.

LeBron James raconte comment Barack Obama a sauvé les playoffs dans la bulle