Barkley ne croit pas du tout en Denver pour atteindre les Finals

Si la conférence Ouest est coupée en deux cette saison, avec un écart significatif entre les sept premiers et les autres, aucun favori évident ne fait surface. Peut-être les Lakers qui n'ont pratiquement jamais quitté cette première place. Mais les Clippers, les Rockets ou encore le Jazz peuvent aussi prétendre légitimement à atteindre les NBA Finals. Tout comme les Nuggets qui sont, à ce jour, les dauphins des californiens. Mais un peu comme l'an passé, ils paraissent en retrait par rapport aux autres gros de l'Ouest. Leur inconstance chronique ne force pas à l'optimisme, et c'est sûrement ce qui pousse Charles Barkley à ne pas les mettre dans ses favoris.

"J'avais de grandes attentes pour les Nuggets. Ils ont joué décemment cette saison. Ils ont connu de mauvais départs mais ont une équipe solide. Ils ne peuvent pas battre les Lakers et les Clippers mais restent solides."

Sur une série de playoffs, il parait en effet compliqué de voir Nikola Jokic et cie prendre le meilleur sur les deux équipes californiennes. Mais la vérité à l'instant T est prépondérante, d'autant plus en playoffs. Et s'ils conservent cette deuxième place, tout est réellement possible dans une conférence plus ouverte que jamais. Sir Charles en est conscient et, pour lui, tout dépendra beaucoup d'un joueur en particulier, que ce soit à court et surtout à long terme.

"Michael Porter Jr est la clé. Il a un futur fantastique. Il sera la clé pour savoir jusqu'où ils peuvent aller".

Utilisé avec parcimonie par Mike Malone, le rookie "intouchable" est sur la touche depuis le 1er février et un soucis de cheville. Dommage tant il semblait définitivement lancé (14,7 points sur ses dix derniers matches en 24 minutes).