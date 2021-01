Gregg Popovich se confie sur Becky Hammon et son « futur très brillant »

Becky Hammon est devenue cette semaine la première femme à coacher un match NBA. En effet, l’assistante de Gregg Popovich a pris seule le relais une fois que l’entraîneur légendaire s’est fait éjecter par les arbitres lors d’un duel contre les Los Angeles Lakers. Un moment important pour la ligue.

Becky Hammon, une grande première historique pour une femme en NBA !

« On n’a pas engagé Becky pour entrer dans l’Histoire », temporise Pop. « Elle l’a mérité. Elle est qualifiée et elle est excellente dans son rôle. Et il se trouve juste que c’est une femme, ce qui ne devrait pas avoir la moindre signification particulière mais c’est comme ça dans notre monde. »

« On voit que c’est très difficile pour les femmes d’avoir accès à certains postes. Alors que les femmes sont aussi bien leur travail, voire mieux, que les hommes. C’est un fait. Il n’y aucune raison pour que Becky ou une autre femme ne coache pas en NBA. Je connais ses qualités, je connais sa valeur et je sais que son futur est très, très brillant. »