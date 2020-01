Ben Simmons en triple-double, Al-Horford clutch à Brooklyn !

Une belle bataille, mais les Philadelphia Sixers ont finalement pris le meilleur sur les Brooklyn Nets (117-111). Sans Joel Embiid et Kyrie Irving, absents, les deux formations se sont livrés un joli duel, mais les individualités des 76ers ont fait la différence. Fraîchement nommé meilleur joueur de la semaine à l'Est, Ben Simmons a été incroyable. En plus d'une défense impressionnante, l'Australien a signé un nouveau triple-double : 34 points (à 12/14), 12 passes décisives et 12 rebonds. Et pour faire la différence, Simmons a en plus pu compter sur le soutien d'Al Horford. Longtemps simplement correct sur ce match, l'intérieur a été bouillant dans le money-time ! Avec 9 de ses 19 points dans le 4ème quart-temps et plusieurs actions défensives importantes, l'ancien des Boston Celtics a été essentiel.

Battus sur le fil, les Nets n'ont cependant pas démérité. Et pourtant, sans Irving, Spencer Dinwiddie a mis du temps à se mettre en route. Sans un patron, Brooklyn a tenté de répondre collectivement. Et cette stratégie a été payante pour rivaliser avec Philadelphia. Ainsi, 7 joueurs ont dépassé la barre des 10 points avec notamment un apport intéressant pour le Français Timothé Luwawu-Cabarrot (12 points à 4/4 en 15 minutes). Dans le dernier quart-temps, malgré le réveil de Dinwiddie, les Nets n'ont pas été en mesure de tenir face au duo Simmons-Horford. Et quand Brooklyn a espéré revenir sur la fin, Furkan Korkmaz a planté un tir primé décisif pour sceller ce match. Un succès important pour les 76ers, qui enchaînent une 4ème victoire de suite.