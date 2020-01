Sans Joel Embiid, blessé, comment les Philadelphia Sixers allaient se comporter ? Ben Simmons a rapidement répondu à cette question. Nommé meilleur joueur de la Conférence Est la semaine dernière, l'Australien multiplie les belles performances. Encore la nuit dernière, l'ailier a été essentiel lors du succès acquis face aux Los Angeles Lakers (108-91). Si sa performance a été éclipsée par l'exploit de LeBron James, le joueur des 76ers a tout de même compilé 28 points, 10 rebonds et 8 passes décisives. Le tout avec une défense encore une fois excellente. Devant les médias, le coach de Philadelphia Brett Brown a logiquement encensé Simmons.

"Il a été tellement bon, et il l'a été à plusieurs postes ! Vous l'avez même vu jouer en pivot. A la fin du match, ils ont commencé à le surveiller, et je l'ai mis en position d'avoir des pick-and-rolls en meneur, pour lui permettre de faire mal offensivement. Et défensivement, vous avez bien pu constater les problèmes qu'il a causé. Il a été vraiment excellent sur cette rencontre", a apprécié Brett Brown.

Parfois critiqué en début de saison, Ben Simmons prouve en ce moment qu'il peut porter cette équipe sur ses épaules. Et au retour d'Embiid, le natif de Melbourne devra tenter de conserver le même rendement.