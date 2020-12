Ben Simmons marque moins à 3-points que McGee mais Doc Rivers « s’en fiche »

Ben Simmons est une punchline. Peu importe son niveau de jeu, son adresse, ou sa maladresse, ou même tout simplement son absence de tir à trois-points reste un sujet de discussion qui revient fréquemment sur le tapis.

Doc Rivers choqué par Ben Simmons, vers un Showtime 2.0 pour les Sixers ?

Nouvel exemple en date : rien que ce matin, un post Reddit mettait en avant le fait que le pivot JaVale McGee, pas forcément réputé pour sa précision lointaine, est déjà à trois paniers primés inscrits cette saison contre deux pour l’Australien… depuis le début de sa carrière !

C’est drôle. Le comique de répétition autour des déboires du premier choix de draft 2016 nous fait rire. Il faut dire qu’il pointe à 2 sur 24 derrière l’arc depuis son arrivée dans la ligue. Et avec chaque été la promesse d’ajouter cette arme à sa panoplie, ce qui l’aiderait probablement à passer un cap monstrueux.

Et bien ça ne sera sans doute pas pour 2021. Selon NBA.COM, Ben Simmons n’a toujours pas tenté sa chance à plus de quatre mètres du cercle. Mais ce n’est pas ça qui intéresse Doc Rivers.

« Je m’en fiche. Je vous laisse parler de ce que Ben ne fait pas. Moi, je veux juste qu’il continue à bien défendre, diriger notre équipe et gagner des matches », assure le coach des Philadelphia Sixers.

Pour l’instant, Ben Simmons est justement très efficace en défense. 1,5 interception et 2 blocks de moyenne en plus de ses 14 points, 9 rebonds et 6 passes. Il contribue au bon départ des Sixers. En revanche, Philly a perdu le seul match que Joel Embiid n’a pas joué et son compère All-Star n’était pas en mesure d’élever son niveau de jeu en attaque à ce moment-là. En playoffs, son absence de tir extérieur pourrait malgré tout une nouvelle fois peser en défaveur des Sixers…