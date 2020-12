Ben Simmons, sa réponse aux rumeurs d’un éventuel trade

Depuis plusieurs semaines, Ben Simmons fait l'objet de rumeurs incessantes. En effet, les Philadelphia Sixers se montrent intéressés par l'arrière des Houston Rockets James Harden. Et pour trouver un éventuel accord, les 76ers seraient très certainement obligés de sacrifier l'Australien.

Malgré cette période agitée, le président Daryl Morey et l'entraîneur Doc Rivers ont été présents pour rassurer le jeune talent. Face aux bruits de couloir persistants, ils n'ont pas hésité à prendre la parole pour démentir. Une manière de montrer au joueur de 24 ans qu'il dispose toujours d'une place importante dans ce projet.

Et justement, de son côté, Simmons reste totalement investi à Philadelphie.

"Si les rumeurs me perturbent ? Non, je viens bosser tous les jours, je gère les choses comme ça et je suis prêt à travailler. Je suis avec mes coéquipiers. Tous les jours, je me réveille et j'enfile le maillot des Sixers. Ma mentalité ne change pas car je représente les Sixers.

Je suis ici pour gagner un titre, il s'agit de mon objectif et il ne va pas changer. Il va toujours se dire des choses dans les médias, avec les rumeurs et tout le reste, mais mon ambition reste la même. Je viens ici tous les jours pour m'améliorer et aider mon équipe à remporter un titre", a assuré Ben Simmons pour NBC Sports.