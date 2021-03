Ben Simmons a mis un 3-points contesté, jour de fête décrété à Philly

Alléluia. Les paniers à trois-points de Ben Simmons sont si rares qu'ils font carrément l'actualité quand l'Australien plante de loin ! Nos excuses d'ailleurs pour en faire une information mais imaginez notre surprise et notre excitation quand l'ailier All-Star des Philadelphia Sixers a pris sa chance derrière l'arc cette nuit. Et imaginer la réaction au moment où la balle est entrée dans le cercle ! L'adresse extérieure du bonhomme est tellement discutée en long et en large que ça devient presque une fixette - même si c'est dommage quand ça prend le dessus sur l'ensemble de son jeu parce que son profil reste vraiment intéressant. Bref, ce que vous attendez tous, voici les images du panier en question :

C'est donc un trois-points contesté en plus ! Et dans le money time. Il ne reste plus que 0,9 dixièmes mais avec un peu de chance, les Sixers auraient presque pu arracher une deuxième prolongation sur ce panier de Ben Simmons. Alors, au-delà de la blague, ce que l'on veut retenir ici, c'est la forme de son tir. La mécanique est propre. La gestuelle n'est pas si différente de celle de LeBron James par exemple. En fait, c'est presque à se demander pourquoi il ne tente pas plus souvent sa chance. Les résultats pourraient être meilleurs que ce que l'on croit. Puis ça finirait peut-être par devenir banal.

