Ben Simmons a gardé quelques réflexes d'un sport qu'il a longtemps pratiqué en Australie et que peu d'Européens connaissent...

Ben Simmons est doué pour le basket. Pas besoin d'avoir un oeil de scout professionnel pour s'en rendre compte. Le début de carrière du joueur des Philadelphia Sixers trois fois All-Stars en quatre ans de carrière, le prouve assez bien. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que l'Australien aurait sans doute pu faire carrière dans une autre discipline.

Si quelques très bons joueurs NBA ont un passé dans le baseball ou le football US à l'université, Ben Simmons a du talent dans un sport bien de chez lui. Le football australien, aussi appelé "Australian Rules" ou footy. C'est ce que l'on apprend dans le papier de Kevin Arnovitz sur le sujet cette semaine.

Plus intéressant encore, on y comprend de quelle manière ce sport d'apparence anarchique a aidé Ben Simmons à devenir le joueur de basket qu'il est. La vision de jeu, la vélocité et la résistance aux contacts sont des qualités nécessaires pour s'exprimer convenablement au footy.

Joe Ingles, l'un des autres Australiens de la ligue, confirme.

"Il y a plein de situations que l'on peut traduire d'un sport à l'autre. Il ne veut pas avoir peur de l'impact. On doit remonter la balle face à une vraie foule et il faut constamment garder la tête levée et les yeux ouverts. Dans ce sport, si vous essayez d'attraper la balle à moitié, vous allez vous blesser".

Ben Simmons lui-même trouve des analogies.

"Quand un de tes coéquipiers est démarqué, tu dois rapidement le servir et lâcher le ballon. Si la circulation n'est pas fluide, tu te fais mettre au sol".

Et David Martin, un scientifique australien spécialisé dans le sport d'ajouter :

"Ben Simmons ne se déplace pas forcément avec un plan en tête. Il laisse l'attitude du défenseur dicter son choix. S'il vient trop près de lui, il passera la balle. S'il lui laisse un peu d'espace, il attaquera le cercle. Il réagit très vite à chaque situation nouvelle, comme en Australian Rules".

On vous conseille l'article de l'excellent Kevin Arnovitz sur ESPN au sujet de cette passion de Ben Simmons pour l'Australian Rules.

Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, voyez ci-dessous.