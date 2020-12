Ben Simmons ne voit pas vivre le moment le plus agréable de sa jeune carrière. Depuis plusieurs semaines, le jeune talent des Philadelphia Sixers fait l'objet de très nombreuses rumeurs concernant son avenir. La faute à la volonté de James Harden de faire ses valises des Houston Rockets.

L'arrière a désigné Philadelphie comme l'une de ses destinations préférées et il semble évident que les Texans vont réclamer l'Australien dans un éventuel deal. Vendredi, le journaliste de The Athletic Shams Charania a justement assuré que les 76ers étaient désormais prêts à échanger Simmons pour Harden.

Mais dans la foulée, le patron de la franchise Daryl Morey a totalement démenti. Et dans la gestion de cette "crise", les Sixers ont rapidement réagi. Car en plus de l'intervention publique de Morey, le coach Doc Rivers a lui immédiatement contacté son joueur. L'objectif ? Le rassurer et lui rappeler son importance dans le projet.

"Je me sens très bien par rapport à notre discussion. Désormais, nous pouvons avancer", a commenté Doc Rivers face à la presse.

James Harden, et si les Rockets attendaient simplement Ben Simmons ?

Une intervention judicieuse de la part de l'ex-coach des Los Angeles Clippers. A 24 ans, Ben Simmons doit gérer une pression énorme à l'approche de cette saison. En plus des rumeurs sur son futur, il sait très bien qu'il n'aura pas le droit à l'erreur. Car si les Sixers enregistrent des résultats mitigés, il sera probablement le premier fusible à sauter pour lancer un nouveau cycle...