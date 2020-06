Best team ever : La réponse grammaticalement drôle de Steve Kerr

Généralement, lorsque l'on se penche sur la question du nom de la meilleure équipe de tous les temps en NBA, ceux des Chicago Bulls 1996 et des Golden State Warriors 2016 reviennent fréquemment. Normal : ce sont les deux à avoir bouclé une saison NBA avec le bilan le plus ronflant (73 victoires pour les Warriors, 72 pour les Bulls). Dans les faits, c'est sans doute plus complexe. Toujours est-il que dans ces deux équipes historiques, on retrouve Steve Kerr, joueur à Chicago et coach à Golden State.

On peut donc se dire que l'avis le plus pertinent sur la question de quelle team aurait battu l'autre est le sien. C'est ce qui lui a été demandé il y a quelques années sur TNT et sa réponse est aussi parfaite qu'amusante.

"C'est vraiment une question à laquelle il est difficile de répondre. Pas seulement parce qu'il est question de comparer des époques différentes, mais aussi parce qu'il est littéralement difficile pour moi de répondre à cela sur le plan grammatical.

Je ne sais pas de qui on parle quand on dit 'nous' et quand on dit 'eux'. Je vais donc vous répondre ça : Si les deux équipes jouaient l'une contre l'autre, il n'y a absolument aucun doute que NOUS pourrions l'emporter contre NOUS".

Si toutefois on se dit qu'il faut prendre Steve Kerr au pied de la lettre, on peut toujours se référer à son intervention dans le documentaire "The Last Dance". Dedans, il y expliquait que les Bulls 96 étaient "la meilleure équipe dont j'ai fait partie"...