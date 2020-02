Bill Russell avec un maillot des Lakers, tout un symbole

Si depuis 10 ans la rivalité Boston-Los Angeles est un peu en sommeil en NBA, elle est toujours très vive dans l'esprit des locaux. Les fans des Celtics détestent les Lakers et sont toujours prêts à lâcher des "Beat L.A." si l'occasion se présente. Dans un débat autour de la question de la plus grande franchise de l'histoire, ils argumenteront que 5 des 16 titres des Lakers ont été conquis hors de Los Angeles, quand l'équipe était installée à Minneapolis. Du point de vue des fans des Lakers, Boston représente l'ennui et l'absence de glamour dans le jeu, comme au niveau de la ville en elle-même. Voir un joueur emblématique de l'une des deux équipes porter le maillot de l'autre, même 51 ans après sa retraite, peut être vu comme une faute très grave. Jamais les fans des Celtics n'auraient cru voir Bill Russell, le plus grand parmi les plus grands, LE joueur qui a permis à Boston d'être dans la légende, arborer sans gêne un jersey des Purple and Gold. C'est ce qui s'est produit ce week-end.

Dimanche, Bill Russell s'est ainsi rendu au Staples Center de Los Angeles pour assister à l'affrontement entre ses Celtics bien aimés et les Lakers. L'homme aux 11 bagues de champion est venu s'asseoir en tribunes avec un maillot de Los Angeles floqué du numéro 24, en hommage à Kobe Bryant. Son épouse Jeannine, elle, avait enfilé un jersey avec le numéro 8, celui que portait Kobe au début de sa carrière. Le symbole est très fort.

Bill Russell a vu un beau match. Ses Celtics ont longtemps tenu les Lakers en joue avec un excellent Jayson Tatum. Il a fallu que LeBron James soit clutch pour que les Angelenos s'en sortent.