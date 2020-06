Bill Russell explique pourquoi il est le basketteur le plus athlétique de l’Histoire

Pour nous, Bill Russell est surtout un ancien. Onze titres, sur le papier, ça claque. Mais combien d’entre nous l’ont vraiment vu jouer ? La légende est respectée. Mais finalement très peu souvent citée en tant que G.O.A.T. (à part ceux qui aiment la jouer fin connaisseur, si, si, vous avez tous un ami comme ça). Parce que même si nous savons lire les statistiques, comptez les titres ou apprécier les vidéos de matches des années 60 – et encore qui les regarde vraiment ? – nous n’avons sans doute pas pleinement conscience du géant qu’était Russell à son époque.

Pareil, quand nous, passionnés, discutons du joueur le plus athlétique de tous les temps. Nous misons finalement assez rarement sur le pivot mythique des Boston Celtics. Pour Kendrick Perkins, ce sujet ne fait pas débat : le plus athlétique, c’est LeBron James. Il a profité d’une vidéo postée sur Twitter pour l’affirmer haut et fort.

Et c’est là que Bill Russell s’est senti obligé de défendre sa legacy. En l’éduquant. Et en nous éduquant, finalement. Le Hall Of Famer a ainsi rappelé qu’il aurait pu participer aux Jeux Olympiques de 56… en saut en hauteur ! Mais un seul sport était autorisé. Il était pourtant considéré comme le septième mondial et le deuxième meilleur américain. Avec donc d’une petite chance de médaille…

In 56 I could have made the Olympics in high jump but turned it down to play basketball instead we could only play one sport then. Track and Field News ranked me #7 high jumper in the world, I was ranked #2 in the US @ the time. @celtics @NBA pic.twitter.com/6FqZjiMlhG — TheBillRussell (@RealBillRussell) June 17, 2020

Il a même enchaîné avec un deuxième tweet pour insister sur le fait qu’il était un très bon sprinteur et un sacré dunkeur.

In addition to my leaping ability, I was also an somewhat known as an outstanding sprinter. And some people may remember this : https://t.co/Am6UN7xdOT — TheBillRussell (@RealBillRussell) June 17, 2020

Bill Russell était un athlète exceptionnel. Tellement en avance sur son temps que ça dessert presque sa cause des décennies plus tard. Parce que certains pointent du doigt la faiblesse de la concurrence sur le plan physique. Mais en réalité, Wilt Chamberlain et lui étaient des extraterrestres pour leur époque. Tout comme Michael Jordan l’a été à son arrivée en NBA, en apportant un style aérien encore plus poussé. Ou LeBron James à Prime, bulldozer parmi les super humains.