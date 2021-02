La rivalité entre Bill Russell et Wilt Chamberlain s'étendait bien au-delà du terrain, comme l'a révélé la légende des Boston Celtics, 87 ans aujourd'hui.

Ah, les années 60... On en apprend de belles tous les jours sur cette époque durant laquelle la NBA vivait au rythme de la rivalité entre Bill Russell et Wilt Chamberlain. Peut-être saviez ne saviez-vous pas que les deux pivots stars de la ligue se sont entendus comme cul et chemise pendant une bonne partie de leurs carrières malgré la domination outrageuse des Celtics.

Il y a eu quelques périodes de froid, mais comme l'expliquait Russell il n'y a pas si longtemps, les deux légendes étaient en bons termes lorsque "The Stilt " est mort en 1999, à l'âge de 63 ans. A tel point qu'ils se livraient ensemble à des activités un peu... sauvages.

Via son compte Twitter, le vénérable Bill Russell, 86 ans, a raconté une courte et amusante anecdote en répondant à la question d'un internaute qui lui demandait quel modèle de voiture il conduisait à l'époque. La rivalité entre Wilt Chamberlain et lui ne s'exerçait pas uniquement sur les parquets. Elle s'étendait même sur les routes américaines.

Wilt Chamberlain, son contre hallucinant sur Bill Russell

"Je conduisais une Lamborghini 400GT. Lorsque le siège arrière était reculé au maximum, je ne touchais pas les pédales. A l'époque, je faisais des courses contre Wilt Chamberlain. Ne me demandez pas qui gagnait ces courses. Vous connaissez déjà la réponse. Ai-je mentionné que l'on faisait ça à travers le pays ?".

On imagine les deux golgoths dans leurs voitures de sport se courser à travers plusieurs états façon Fast and Furious juste pour pouvoir prendre le dessus sur l'autre, sans ballon de basket en main cette fois. On sait que les stars d'aujourd'hui sont un peu plus proches les unes des autres qu'à l'époque, mais il y avait définitivement quelque chose de spécial entre ces deux monstres sacrés.

Mettez-vous à la place du flic qui contrôle coup sur coup deux bolides avec des types de 2,15 m et qui lit sur les permis de conduire, coup sur coup, Bill Russell et Wilt Chamberlain !

Rappelons, pour ceux qui l'ignoreraient, que Bill Russell est toujours le joueur le plus titré de l'histoire de la NBA avec 11 bagues conquises sous le maillot des Boston Celtics. Sur le strict plan du palmarès et de la domination, il ne faut pas chercher le GOAT beaucoup plus loin...