Bill Self ne cherche aucune excuse après la bagarre générale

Après la bagarre générale entre son équipe et Kansas State, l'entraîneur de Kansas Bill Self a livré un discours fort face aux médias.

Comme nous vous l'indiquions ce mercredi, le match NCAA entre Kansas et Kansas State (81-60) s'est terminé avec une bagarre générale. Après un contre autoritaire et un chambrage de Silvio De Sousa, les esprits se sont échauffés et une altercation a donc éclaté. Assez logiquement, les suspensions vont être nombreuses et sévères après un tel incident. Et il ne faudra pas compter sur le coach de Kansas Bill Self pour défendre les joueurs sanctionnés. En conférence de presse après la partie, l'entraîneur de 57 ans n'a ainsi cherché aucune excuse pour justifier cette bagarre générale.

"Je dois encore voir les images de l'action. Mais je peux déjà dire que certains de nos joueurs étaient dans le faux. C'est probablement le cas des deux côtés, mais je peux déjà le dire pour nous. Il s'agit d'un incident embarrassant. Il va y avoir des conséquences. Et peu importe comment cet incident a débuté, des hommes ne doivent pas réagir comme ça. Il n'y a pas de quoi être fier de ça. Cela montre absolument 0 signe de dureté. C'est simplement une preuve d'immaturité et d'égoïsme, pas de dureté. Silvio savait qu'il allait être défendu sur cette action. Il lui a pris le ballon et la réaction de Silvio de revenir défendre et contrer ce tir, c'était normal. Mais ce qui a suivi par la suite a tout déclenché", a ainsi commenté Bill Self.

Un discours particulièrement classe. Alors que Bill Self risque de voir plusieurs éléments de son groupe suspendus pour un long moment, sa réaction mérite d'être soulignée.