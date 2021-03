Nets : L’incertitude demeure autour de Blake Griffin

Blake Griffin a signé avec les Brooklyn Nets il y a une semaine mais il n’a toujours pas porté les couleurs de sa nouvelle équipe. Et c’est même à se demander quand il va rejouer au basket. Coupé par les Detroit Pistons, il n’a plus foulé les parquets depuis le 12 février dernier. Un mois entier. Et c’est d’ailleurs pour ça que les coaches new-yorkais prennent leur temps pour le relancer dans le bain. Steve Nash ne sait même pas exactement quand son intérieur va reprendre la compétition.

Steve Nash said he is not sure if it will be "a week or two" of ramping up on court activity before Blake Griffin makes his Nets debut, but adds that they're "in no rush."

— Malika Andrews (@malika_andrews) March 13, 2021