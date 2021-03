La belle déclaration de Blake Griffin aux fans des Clippers

Les Los Angeles Clippers sont candidats au titre. Pour les plus jeunes passionnés de basket, ce n’est rien de bien nouveau. Mais les plus anciens se souviendront que c’était absolument impensable de voir les Clips dans la course il y a un peu plus de dix ans. Pour « l’autre » franchise de L.A., tout a commencé avec Blake Griffin.

C’est lui qui a mis l’organisation sur la carte de la NBA. Sans ses débuts tonitruants, Chris Paul aurait probablement refusé catégoriquement de jouer pour les Clippers au moment où il a été transféré là-bas. Ou alors il se serait barré à la première occasion. Leur duo a fait rêver les fans pendant plusieurs années, tout en offrant l’espoir d’une bague… qui n’est évidemment jamais venue.

Les Clippers ont fini par dégager Blake Griffin comme un malpropre à peine six mois après l’avoir prolongé pour cinq ans (avec même toute une mise en scène pour lui faire comprendre qu’il était le boss de la franchise). Mais lui n’a pas oublié les supporteurs pour autant.

Blake Griffin was answering questions on the Bleacher Report app earlier, and he showed love to the Clippers fanbase.

“They’re some of the most loyal fans... they truly were great.” pic.twitter.com/Vdn6MmYyWQ

— Joey Linn (@joeylinn_) March 8, 2021