Blake Griffin, enfin une date pour ses débuts attendus avec les Nets

La fin de l’attente pour Blake Griffin. Le vétéran n’a plus disputé un match officiel depuis le 12 février dernier. Il a d’abord été écarté de la rotation des Detroit Pistons en attendant d’être libéré. La franchise l’a finalement coupé via un buyout avant que l’ancien All-Star rejoigne les Brooklyn Nets. Mais même une fois à New York, il n’a pas repris la compétition tout de suite. Le staff ne voulait prendre aucun risque avec le joueur de 31 ans.

Logique vu son historique de blessures. Les coaches ont donc pris le temps de le relancer progressivement dans le bain à l’entraînement. Et selon ESPN, il serait donc enfin prêt à rejouer. Il devrait donc faire ses débuts avec les Nets ce soir, contre les Washington Wizards.

Blake Griffin will likely make his debut with the Brookyln Nets on Sunday against the Wizards. The team has upgraded him to probable on their injury report. — Malika Andrews (@malika_andrews) March 20, 2021

Il sera intéressant de suivre le rôle de Blake Griffin. Sauf surprise, il devrait se cantonner à un statut de remplaçant qui apporte du scoring et de la création sur des séquences un peu plus courtes que ce dont il avait l’habitude. Il faut dire que sa perte d’explosivité lui fait défaut, même s’il reste un basketteur technique et intelligent. Il tournait à 12 points, 5 rebonds et 4 passes depuis le coup d’envoi de la saison.

