Les Pistons et Blake Griffin proches d’une solution pour un départ ?

Blake Griffin ne joue plus pour les Detroit Pistons. Il fait encore partie de la franchise officiellement mais l’ancien All-Star est maintenant à l’écart du groupe. Le temps que les dirigeants et ses représentants trouvent une solution pour lui trouver une nouvelle destination.

Une option pouvait éventuellement mener à un transfert. Mais avec son salaire – 36 millions cette saison, 39 la suivante – et ses pépins de santé chronique, le vétéran de 31 ans n’a plus aucune valeur sur le marché. Il en paraît cinq de plus avec une grande difficulté à se déplacer en défense. Il lui reste, bien sûr, un bagage technique supérieur à la moyenne. Mais pas au point de pousser une franchise à mettre en place un échange.

C’est donc tout logiquement qu’il devrait être coupé par les Pistons. Via un buyout, comme l’annonce Shams Charania.

◾️ Pistons are expected to work toward a buyout with Blake Griffin.

◾️ Nets, Bucks, Heat, Nuggets & Lakers are expressing interest in P.J. Tucker.

◾️ @ShamsCharania's Inside Pass on Andre Drummond, John Collins, Caris LeVert & much more NBA trade talk: https://t.co/r1SZjfLJeV pic.twitter.com/KCCGnpsVuL

— The Athletic (@TheAthletic) March 4, 2021