On les aurait presque oubliés. Avec la reprise à 22 à Disney, les 8 équipes exclues de la bulle passent complètement sous les radars. Pourtant, elles préparent actuellement la saison NBA 2020-2021. Un peu à l’image des Detroit Pistons, franchise du Michigan en reconstruction. L’organisation se cherche une direction claire et elle a récemment nommé un nouveau GM. Mais fera-t-elle des changements au sein de son effectif ? Pour l’instant, Blake Griffin est le principal élément d’une formation assez inexpérimentée. Et en parlant d’évolution, l’intérieur All-Star se dit prêt à faire différemment.

« Je l’ai dit aux dirigeants. Je ferai ce qu’ils veulent. Même s’il faut prendre un rôle différent ou plus important. (…) J’essaye de bosser et d’être le meilleur leader possible », insiste l’ancien joueur des Los Angeles Clippers.

Ce que l’on comprend, c’est que Blake Griffin accepte totalement l’idée d’être le patron de la franchise même le temps de sa reconstruction. C’est noble. Mais est-ce vraiment le plan des Pistons ? Pour l’instant, ces derniers jureront qu’ils veulent garder Griffin. C’est logique. Le discours habituel.

Mais les clubs qui repartent de zéro ont tendance – par définition – à vraiment repartir de zéro. En essayant de se séparer de leurs stars. Avec plus de 36 millions à son actif jusqu’en 2022 (une option sur 2021-2022), le joueur de 31 ans est une cible. Même si ses blessures ont fait baisser sa valeur, ce qui peut justement le rendre plus difficile à échanger. Et s'il reste à Detroit, ça sera peut-être surtout pour ça.