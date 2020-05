Opéré du genou en janvier dernier et annoncé forfait pour la saison, l'intérieur des Detroit Pistons Blake Griffin a été autorisé à reprendre.

Gêné par son genou, l'intérieur des Detroit Pistons Blake Griffin avait décidé de se faire opérer en janvier dernier. Même si la franchise de Motor City n'avait pas dévoilé la durée de son indisponibilité, l'ailier-fort était annoncé forfait pour la fin de saison 2019-2020 en raison de la "disabled player exception" reçue par son équipe. Sauf que depuis le 11 mars dernier, la NBA se retrouve suspendue en raison de l'épidémie du coronavirus. Et désormais, dans l'hypothèse d'une reprise de cet exercice, Blake Griffin a reçu le feu vert du staff médical des Pistons.

"Mon genou ? Je me sens bien. En réalité, j'ai reçu l'autorisation pour reprendre depuis un moment désormais. Mais je me trouve toujours coincé chez moi.

Je suis totalement prêt à retourner sur les parquets une fois que ça sera possible", a annoncé Blake Griffin pour l'émission The Encore with Sage Steele.

Il s'agit bien évidemment d'une bonne nouvelle pour Griffin. Cependant, pour les Detroit Pistons, ce retour ne changera pas grand-chose même lors d'une possible reprise. En effet, Detroit, après l'opération de l'ancien des Los Angeles Clippers, a fait une croix sur ses espoirs de Playoffs. Les dirigeants ont même envoyé Andre Drummond aux Cleveland Cavaliers, contre quasiment rien, pour réaliser des économies.

Actuellement 13èmes à l'Est, les Pistons n'auront rien à jouer sur cet exercice, même avec Blake Griffin. Par contre, le joueur de 31 ans peut toujours en profiter pour se mettre en valeur dans la perspective d'un possible trade...