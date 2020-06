Les Blazers ont trouvé leur remplaçant pour Trevor Ariza

Des forfaits en cascade. Nous sommes à pile un mois du coup d’envoi de la reprise NBA et nombreux sont ceux à se faire porter pâle. Chaque jour, ce sont un ou deux nouveaux joueurs qui renoncent à venir à Orlando. La faute à des tests positifs au COVID-19 (comme Spencer Dinwiddie et DeAndre Jordan par exemple). Ou encore pour des raisons personnelles, comme c’est le cas pour Trevor Ariza. L’ailier acquis par les Portland Trail Blazers ne sera pas là pour les playoffs. Mais la franchise de l’Oregon lui a finalement trouvé un remplaçant.

The Portland Trail Blazers plan to sign guard Jaylen Adams as a substitute player to replace Trevor Ariza, sources tell ESPN. Adams was the G-League's MVP runner-up with Wisconsin. #Bonnies

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2020