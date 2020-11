Bobby Portis détruit un reporter new-yorkais avec un joli headshot !

Bobby Portis a quitté les New York Knicks et il ne manquera sans doute pas à la franchise, même si son passage reste honorable sur le plan statistique (10 points et 5 rebonds en 21 minutes). Le jeune intérieur de 25 ans va désormais découvrir un tout autre univers en rejoignant les Milwaukee Bucks.

Bobby Portis et DJ Augustin débarquent aux Milwaukee Bucks

Il aura un rôle à jouer en sortie de banc auprès d’une équipe qui lutte pour le titre. Un brin taquin, le reporter Marc Berman du New York Post tenait à souligner le manque d’expérience du natif de Little Rock. En notant dans un tweet (supprimé depuis) qu’il « n’a joué aucun match de playoffs. »

Sauf que c’est faux. Bobby Portis a déjà joué six rencontres lors d’un premier tour disputé avec les Chicago Bulls en 2017. Ce dernier s’est alors empressé de reprendre le journaliste de volée, sans mâcher ses mots (enfin ses doigts… enfin son tweet quoi).

« J’en ai joué six tête de bite. T’es un sacré journaliste toi. »

I actually have 6 you d*** head..some reporter you are 🥴🥴 https://t.co/5v67GwxuG6 — Bobby BP Portis (@BPortistime) November 24, 2020

Voilà qui est envoyé. S’il reste à Milwaukee, Bobby Portis va de toute façon assez vite engranger de l’expérience en playoffs.