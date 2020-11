Bogdan Bogdanovic reçoit une offre de Hawks décidément agressifs

UPDATE : On annonçait ce matin que les Indiana Pacers et les Atlanta Hawks étaient les deux équipes les plus chaudes sur Bogdan Bogdanovic. Et bien l’équipe de Géorgie a visiblement décidé de se donner les moyens de le recruter.

Les Hawks ont en effet soumis une offer sheet à l’arrière serbe. C’est ce qu’a expliqué Sam Amick, de The Athletic. Dans la foulée, un de ses collègues a révélé le montant de l’offre :

A source tells @TheAthleticNBA that the Hawks' offer to Bogdan Bogdanovic is 4 years/$72 million. — Chris Kirschner (@ChrisKirschner) November 22, 2020

Les Sacramento Kings peuvent retenir Bogdan Bogdanovic s’ils égalent l’offre des Atlanta Hawks. Néanmoins la source d’Amick assure qu’ATL n’aurait pas formulé cette offre s’ils n’étaient pas très optimistes sur l’issue du dossier.

Sacto risque également de décider de matcher l’offre pour pousser les Hawks à mettre en place un sign-and-trade.

En tout cas, après les arrivées de Danilo Gallinari, Rajon Rondo et Kris Dunn, une chose est sûre. Atlanta est décidé à franchir un cap.

Bogdan Bogdanovic, une lutte entre les Hawks et les Pacers ?

22/11/2020 à 10h20

Après un début de Free Agency très agité, Bogdan Bogdanovic reste le joueur le plus intéressant sur le marché. Cependant, le Serbe dispose d'une situation particulière puisqu'il est un agent libre protégé. En effet, les Sacramento Kings ont la possibilité de le conserver en s'alignant sur l'offre d'une autre franchise.

Et forcément, dans ces conditions, son dossier demande du temps pour se décanter. Surtout après son "sign-and-trade" avorté avec les Milwaukee Bucks. Selon les informations de NBC Sports, les Indiana Pacers sont très intéressés par ses services. Pour rappel, ils viennent de connaître un échec pour Gordon Hayward, qui a signé en faveur des Charlotte Hornets.

Toujours à la recherche d'un renfort, les Pacers devront monter un "sign-and-trade" pour s'attacher les services de Bogdanovic. Il ne s'agit pas vraiment d'un obstacle puisque les Kings acceptent de négocier. Comme lors des discussions avec les Boston Celtics pour Hayward, le nom de Myles Turner commence à circuler...

Pour autant, il ne s'agit pas de la seule piste pour Bogdanovic. Les Atlanta Hawks sont également à l'affût pour le récupérer. Très ambitieux après les arrivées de Danilo Gallinari, Kris Dunn et Rajon Rondo, les Hawks veulent encore passer un cap avec le joueur de 28 ans.

Et Atlanta dispose d'un vrai avantage : le natif de Belgrade peut signer sans "sign-and-trade". Cependant, les Kings risquent dans tous les cas de s'aligner et un accord avec Sacramento semble donc indispensable pour un éventuel mouvement.

Reste aussi à savoir si les Los Angeles Lakers ont réellement abandonné cette piste. Pendant un moment, les Angelenos étaient actifs sur ce dossier. Mais avec la signature de Kentavious Caldwell-Pope, Bogdan Bogdanovic semble difficile (impossible ?) à attirer. Une affaire à suivre avec attention.

