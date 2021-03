Atlanta : Bogdanovic déjà sur le départ, un intérêt pour Marcus Smart ?

Les rumeurs commencent à se multiplier autour des Hawks, que l'on dit prêts à se séparer de Bogdan Bogdanovic et intéressés par Marcus Smart.

Les Atlanta Hawks sont en pleine bourre avec 8 victoires de suite depuis que Nate McMillan a pris les commandes de l'équipe. Malgré ça, les bruits de couloir se multiplient autour de l'équipe à l'approche de la deadline des trades. L'un d'entre eux concerne Bogdan Bogdanovic, qui n'a pourtant disputé que 17 matches avec les Hawks depuis son arrivée rocambolesque à l'intersaison.

Le Serbe, qui s'était rabattu sur Atlanta après l'échec de son départ pour Milwaukee à cause d'un sign and trade illicite, n'a d'abord pas pu étrenner ses nouvelles couleurs à cause d'une blessure. Une fois sur pied, l'ancien joueur des Sacramento Kings a semblé avoir un peu de mal à se fondre dans l'équipe. Ce n'est que la semaine dernière qu'il a commencé à réussir des matches un peu dignes de son talent, notamment face à OKC avec 23 points en 29 minutes, sa seule perf au-dessus des 12 points depuis son arrivée.

Peut-être n'est-ce qu'une question de temps. Mais à en croire Bleacher Report, la direction aimerait déjà utiliser Bogdan Bogdanovic pour un lifting printanier. Ce dernier serait sur le trading block en même temps que son camarade Cam Reddish, toujours autant en difficulté pour se faire une vraie place de choix lors de saison sophomore.

Selon Shams Charania de The Athletic, Atlanta est pour sa part intéressé par Marcus Smart, que l'on n'imagine pourtant pas particulièrement disponible aux yeux des Celtics tant il leur apporte depuis des années sur le plan défensif. Sauf que Boston n'est pas dans une bonne dynamique et pourrait décider de faire bouger son effectif.

Il est très possible qu'Atlanta et Boston soient parmi les équipes les plus actives jusqu'à la deadline de jeudi.