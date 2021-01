Les Brooklyn Nets, qui ont remporté la mise, et les Philadelphie Sixers n'étaient pas les deux seules franchises intéressées par James Harden. Danny Ainge, le General Manager des Boston Celtics, a reconnu qu'il avait un temps été séduit par la perspective d'ajouter le MVP 2018 au roster de Brad Stevens. Ainge a songé son homologue des Houston Rockets, Rafael Stone, au moment où le désir de James Harden de partir s'est manifesté. Ce que souhaitait le successeur de Daryl Morey en contrepartie a semblé bien trop élevé au boss des Celtics.

"James Harden est un grand joueur. C'est l'un des meilleurs attaquants de l'histoire. Je pense que toutes les équipes le respectent et le craignent comme adversaire. Nous avons eu des conversations à son sujet, même si ce n'était pas très récent. Il y a eu de nombreuses discussions, mais le prix demandé n'a jamais vraiment changé. Il était trop haut pour nous et on n'a pas souhaité le faire. Même les membres de notre franchise qui le voulaient le plus se sont dit que ni le timing, ni le prix demandé ne valaient le coup", a expliqué Ainge dans l'émission radio The Sports Hub dans laquelle il intervient chaque semaine.

S'il n'a pas révélé le prix exact demandé par les Rockets, le Boston Sports Journal s'en est chargé. Selon le média local, Houston a expressément demandé aux Celtics d'inclure Jaylen Brown, Marcus Smart et des tours de Draft dans un package pour James Harden. Stone connaît forcément l'amour de Danny Ainge pour les picks, mais aussi pour Brown et Smart, et il savait sans doute que cette proposition serait refusée.

Les Celtics ont de bonnes chances de croiser la route de James Harden en playoffs cette saison. Ce serait l'occasion de voir si conserver Jaylen Brown et Marcus Smart valait réellement le coup.