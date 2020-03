Norman Powell restait sur cinq matches à plus de 20 points, dont deux à plus de 30. Plein de confiance, l'arrière des Toronto Raptors terrorisait les défenses NBA. Mais il a levé le pied cette nuit, la faute à une cheville douloureuse. Il s'est blessé cette nuit après une collision avec OG Anunoby. Il a donc été contraint de sortir au bout de deux minutes après avoir pris un seul tir (raté).

Un nouveau pépin physique pour le joueur de 26 ans. Il fait une excellente saison sur le plan individuel, avec plus de 16 points par match. Mais il a fait des allers et retours entre le terrain et l'infirmerie. Les Raptors espèrent surtout qu'il pourra revenir à 100% pour les playoffs.

Les Canadiens restent sur 21 victoires au cours de leurs 25 dernières sorties et sont deuxièmes à l'Est.

Via The Score