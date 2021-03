Brad Stevens n’a pas l’intention de se défiler dans la tourmente

Les Boston Celtics déçoivent cette saison. Cette nouvelle défaite contre les Kings les a fait basculer en négatif (20-21). Les C's ne sont aujourd'hui que 8e de l'Est. Une vraie désillusion pour une formation ambitieuse qui reste sur deux finales de conférence en trois ans. Et pour la première fois, certains commencent à penser que l'ère Brad Stevens est peut-être terminée.

Il y a encore plus d'un tiers de la saison à jouer. Boston a donc la possibilité de se refaire une petite santé. Mais cette équipe apparaît plutôt fragile, instable, et en réalité tout simplement malade. Brad Stevens ne trouve pas la solution. Du moins les solutions car les problèmes sont multiples. De quoi envisager un départ du coach des Celtics ?

Si toutes ces rumeurs se multiplient, c'est évidemment que les revers s'enchaînent et qu'un poste à l'Université d'Indiana, d'où Brad Stevens est originaire, vient de se libérer. L'idée de retrouver la NCAA sur sa terre natale est tentante. Mais l'intéressé refuse d'en entendre parler.

"Je l'ai dit l'autre jour, je n'y pense pas", dit-il. "J'ai essayé de le dire aussi clairement que possible afin d'être certain que les gens comprennent que cet endroit est spécial pour moi. Je ne veux pas donner l'impression que ce n'est pas le cas. Comme je l'ai dit, je suis reconnaissant envers l'organisation, les gens ici et tout ce qu'ils ont fait pour moi. Nous traversons une saison compliquée et je pense que ce n'est pas mon travail de ne pas la traverser. Je pense également que ce n'est pas mon travail de ne pas tout faire pour nous aider à trouver la meilleure version de nous-mêmes."

Néanmoins, le temps presse à Boston. Quitter cet exercice après un premier tour de playoffs serait un sacré coup de frein au projet. Si playoffs il y a. Et obligerait Danny Ainge à faire le ménage dans son effectif et sur le banc ? Ce n'est pas non impossible même s'il est très attaché à celui qu'il a fait venir de Butler il y a déjà 7 ans.

