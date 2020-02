La famille, les amis et les proches de Kobe Bryant étaient réunis à Los Angeles pour dire au revoir au quintuple champion NBA et à sa fille Gianna Maria, décédés d’un accident d’hélicoptère fin janvier. Un mémorial auquel Bradley Beal n’a pas pu assister. Il a grandi en observant le « Black Mamba » et joue au même poste. Mais hier soir, l’arrière des Wizards se devait d’être à Washington pour affronter Milwaukee. L’esprit de Kobe était en tout cas bien présent dans la salle.

Au lendemain de ses 53 points contre les Bulls, Beal a récidivé avec cette fois-ci 55 pions contre les Bucks. Son nouveau record personnel. Et une performance historique surtout. En effet, il est le premier joueur à enchaîner deux matches de suite – en back-to-back – à plus de 50 points depuis… Bryant, évidemment. En 2007. La légende des Lakers était même allée au-delà des deux rencontres en deux soirs en poussant la série à quatre sorties à 50 unités ou plus.

« C’est fou. Je ne savais pas ça. Mais ça c’était Kobe. Sa détermination », confiait le performeur du soir.

💜💛 Bradley Beal becomes the first player to score 50+ points on back-to-back nights since Kobe Bryant (Mar. 2007). pic.twitter.com/9oUwxgUcvG — NBA.com/Stats (@nbastats) February 25, 2020

Contrairement à KB, Bradley Beal n’a pas réussi à faire gagner son équipe. Les Wizards ont perdu les deux rencontres.

Via ESPN