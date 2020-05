Bradley Beal a eu l’impression de se retrouver en Michael Jordan

En découvrant un peu plus Michael Jordan dans The Last Dance, l'arrière des Washington Wizards Bradley Beal a eu parfois la sensation de se voir lui-même.

Même si le documentaire The Last Dance ne fait pas l'unanimité, il a permis à certains de mieux découvrir Michael Jordan. Très jeune lors de la période de domination de la légende des Chicago Bulls, Bradley Beal a ainsi appris à connaître His Airness. Et grâce à cette série, l'arrière des Washington Wizards s'est trouvé des similitudes avec MJ ! En effet, le talent de 26 ans a eu l'impression de revivre des moments de sa propre carrière par rapport aux sentiments ressentis par le #23.

"Vous savez, c'est marrant. Mais à plusieurs reprises j'ai dit : 'Oh, je me sens comme Mike parfois'. Par exemple, quand il devait faire sans Scottie Pippen, c'est comme pour moi sans John Wall. A ce moment-là, tu te dis que ça va être dur. Il faut porter ton équipe tous les soirs.

Puis on voit ses qualités physiques, sa compétitivité. C'était un basket totalement différent à l'époque. En regardant ça, tu peux seulement avoir le plus grand respect pour lui", a confié Bradley Beal pour le podcast All The Smoke.

En tant que compétiteur, Bradley Beal a forcément apprécié l'état d'esprit de Michael Jordan. Et pour la suite de sa carrière, cela peut bien évidemment devenir une bonne source d'inspiration.