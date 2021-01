Bradley Beal sur les tablettes d’un récent finaliste NBA

Après James Harden, va-t-on avoir un nouveau drama en NBA ? Meilleur marqueur de la ligue, Bradley Beal est au four et au moulin avec plus de 35 pions par match. Mais ses Washington Wizards sont clairement décevants avec seulement trois succès en onze matches. Évidemment, rien n'est fait dans la course aux playoffs, mais on va dire que ça part plutôt mal. Il n'en fallait pas plus pour voir les rumeurs de trade refaire surface.

Autre détail qui a son importance dans le dossier, son contrat. Bradley Beal a l'occasion d'être free agent à l'été 2022. Ce qui veut dire que s'il n'est pas tradé dans la saison, ou l'été prochain, les Wizards ont de fortes chances de le perdre sans contrepartie. On doute que ce soit vraiment dans le projet des dirigeants. Il peut très bien rempiler dans un an (via une prolongation) ou deux. Mais a-t-il vraiment intérêt à le faire ? Aujourd'hui, non.

À 27 ans, l'arrière arrive dans la fleur de l'âge. Comme d'autres avant lui, il va vouloir gagner. Mais la fenêtre va commencer à se réduire. Surtout s'il reste dans la capitale jusqu'en 2022. Lui clame toujours son amour pour DC. On verra si ce sera toujours le cas dans les prochains mois, les prochaines semaines. En attendant, quelques cylindrées lui font de l'oeil, à commencer par le dernier finaliste, Miami.

Le Heat est un peu en galère en ce début de saison. Ce matin, les Floridiens sont 10e de l'Est, avec un bilan négatif (4-6). Le Covid a également fait des dégâts dans l'effectif. Néanmoins, on doute que Pat Riley soit pleinement satisfait de la position de son équipe après pratiquement un mois de compétition. Et selon les médias locaux, le boss pourrait s'activer pour récupérer Beal. On parle même de "très haute" possibilité.

Le Heat ne s'en est jamais caché, il veut ramener une star supplémentaire. Pour se faire, il est prêt à se délester de ses premiers tours de Draft 2025 et 2027. Plus Duncan Robinson et/ou Tyler Herro et/ou Precious Achiuwa. Pour le moment, Washington ne veut pas entendre parler d'un échange. Pour le moment...

