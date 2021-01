Brandon Ingram, un MIP sur la route de la confirmation

Sur ce début de saison, l'ailier des New Orleans Pelicans Brandon Ingram assume son nouveau statut et confirme ses progrès.

Libéré par son trade en provenance des Los Angeles Lakers, Brandon Ingram a connu une belle saison 2019-2020 sur le plan individuel. Aux New Orleans Pelicans, l'ailier a affiché son potentiel et a été récompensé par une sélection au All-Star Game, mais aussi le trophée de MIP (Most Improved Player).

Mais bien évidemment, après un tel exercice, le plus dur reste à venir pour le jeune homme de 23 ans : confirmer. Car bien évidemment, les attentes sont désormais encore plus hautes pour le natif de Kinston. Avec ce statut d'All-Star, il doit passer un cap individuellement, et surtout permettre aux Pelicans de progresser collectivement.

Et puis il y a aussi le facteur Zion Williamson. Ingram peut-il continuer à enchaîner les grosses performances en la présence du prodige ? Va-t-il rester la première option ou devenir le lieutenant du #1 pick de la Draft NBA 2019 ? Pour l'instant, l'ailier, lui, ne se pose aucune question...

Brandon Ingram assume

C'est simple, sur ce début de saison, Ingram a déçu sur un seul match : un blow-out face aux Phoenix Suns (86-111). Mais sur les autres rencontres, il a toujours répondu présent. Et surtout, l'ancien des Lakers s'est imposé comme un patron chez les Pelicans. Il prend ses responsabilités et assume totalement.

Encore la nuit dernière, il a été le grand artisan du succès de New Orleans contre les Toronto Raptors (120-116). Outre ses 31 points, l'ex-talent de Duke a affiché une belle solidité sur la fin de la partie. Dans les derniers instants, malgré une énorme pression sur ses épaules, il a converti 4 lancer-francs décisifs.

Et avant même de réussir le dernier (pour creuser l'écart à 4 points et ainsi mettre un terme à un éventuel suspense), Ingram a affiché une énorme confiance en lui.

"Ce match est terminé. C'est terminé. C'est terminé", a balancé Brandon Ingram sur des images captées par les caméras.

Brandon Ingram le reconnait : les rumeurs avec Davis ont tué les ex-jeunes Lakers

Quand on tourne à plus de 80% de réussite sur la ligne, on peut bien évidemment être confiant. Mais le jeune Ingram n'hésite désormais plus à s'exprimer. A afficher sa confiance. A assumer. Une belle éclosion pour lui.

"Je me sens très à l'aise dans mon rôle. Je sais que mes coéquipiers vont se reposer sur moi pour faire la différence sur la fin d'un match. Donc c'est à moi d'en être à la hauteur", a répondu Brandon Ingram pour ESPN.

Toujours en progression

Statistiquement, Brandon Ingram se retrouve pénalisé par son match raté face aux Suns pour ses moyennes. Mais sur ce court échantillon, on le sent déjà plus fort que l'an dernier. Déjà, il faut noter qu'il réalise des performances de qualité dans une équipe qui gagne. Car pour le moment, il fait la différence pour permettre aux Pelicans d'afficher un bilan positif : 4 victoires et 2 défaites.

Et surtout, on sent toujours cette envie en lui de progresser. Récompensé l'an dernier pour ses progrès, il ne semble absolument pas rassasié. Au contraire, il en veut plus. Et sur le papier, son potentiel peut lui permettre d'atteindre un niveau encore supérieur.

"Je me dois de m'imposer des standards plus élèves. Je me dois de faire les bonnes actions à la fin d'un match. Si mes coéquipiers et le staff me font une telle confiance, je dois aussi me faire confiance", a-t-il résumé.

En tout cas, chez les Pelicans, il n'y a pas le moindre doute concernant son leadership. Sans même parler de sa prolongation XXL cette intersaison, le vestiaire de New Orleans a tout simplement une confiance aveugle en lui.

"Sa capacité à terminer les matches ? Je sais qu'il est encore tôt pour lui, mais je n'ai qu'une seule chose à dire : MVP", a même lancé Eric Bledsoe.

Avant de rêver du MVP, Brandon Ingram s'efforce de confirmer son MIP. Et il semble bien parti pour atteindre cet objectif.