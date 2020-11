Auteur d'une très belle saison, l'ailier Brandon Ingram a convaincu son monde aux New Orleans Pelicans, prêts à lui accorder un deal XXL.

Récupéré par les New Orleans Pelicans dans le cadre du trade d'Anthony Davis aux Los Angeles Lakers, Brandon Ingram a réalisé une belle saison. A 23 ans, l'ailier a confirmé son potentiel et a été logiquement élu MIP grâce à ses progrès. Pour rappel, il a ainsi tourné à 23,8 points, 46% aux tirs, 39% à trois-points, 6,1 rebonds et 4,2 passes de moyenne en 62 matches.

De très belles statistiques même si les Pelicans n'ont pas réussi à se qualifier pour les Playoffs. En tout cas, sur le plan individuel, l'ancien des Lakers a bien évidemment convaincu son monde chez les Pelicans. A l'approche de la Free Agency, les dirigeants de New Orleans n'ont donc pas le moindre doute pour le futur du natif de Caroline du Nord.

Selon les informations de The Athletic, les Pelicans ont prévu d'offrir un très gros contrat, sur le long terme, à Ingram. Free agent protégé sur cette intersaison, il semble donc assuré de toucher le jackpot ! Une récompense amplement méritée pour l'un des jeunes talents prometteurs de la NBA.

De son côté, Ingram ne devrait pas hésiter longtemps devant cette proposition. En effet, en août dernier, il avait clairement affiché son envie de poursuivre son aventure avec les Pelicans. Et en lui offrant un contrat XXL, New Orleans a de grandes chances de le convaincre de rester.

Avec Zion Williamson et Brandon Ingram, les Pelicans disposent d'un duo très prometteur pour parvenir à jouer les premiers rôles dans la Ligue.