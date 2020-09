Le verdict dans l'affaire Breonna Taylor est tombé. Et comme prévu, il n'est pas satisfaisant pour celles et ceux, en NBA et ailleurs, qui se battent depuis des mois pour justice soit faite. Aucun des policiers n'a été inculpé pour la mort de la jeune femme le 13 mars 2020, au cours d'une intervention à son domicile en pleine nuit. La légitime défense a été retenue et seul l'un des trois officiers est poursuivi pour avoir mis en danger la vie des trois voisins de la victime, plusieurs des 10 balles tirées par l'intéressé ayant traversé les murs de leur appartement.

Il était à peu près certain que cette affaire se conclurait de cette manière. Les policiers bénéficiaient du fameux mandat "no knock" qui leur permet de s'introduire chez des suspects (ici dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogues) sans frapper à leur porte au préalable. Le conjoint de Breonna Taylor affirme que les officiers sont entrés sans s'annoncer et qu'il a cru qu'il s'agissait d'un cambriolage nocturne, ce qui l'a conduit à sortir son arme. Les policiers, eux, assurent avoir prévenu qu'ils allaient pénétrer l'appartement. Le jury n'a étonné personne en allant dans le sens des forces de l'ordre, qui vont à nouveau être décriées pour leur impunité.

A plusieurs reprises, les joueurs NBA ont mis en avant le nom de Breonna Taylor pour illustrer leur lutte contre les violences policières aux Etats-Unis. La WNBA a même dédié sa saison à la jeune femme. Il était normal que certaines des plus grandes stars de la ligue, LeBron James en tête, s'exprime dans la foulée de ce jugement.

"Je n'ai pas les mots aujourd'hui. Je suis dévasté, blessé, triste et en colère. Nous voulons que justice soit faite pour Breonna Taylor, mais la justice n'a été rendue que pour les voisins et pas pour sa belle vie perdue. Est-ce que j'ai été surpris par le verdict ? Absolument pas. Mais merde, je suis quand même blessé et j'ai le coeur lourd. J'envoie mon amour à la mère de Breonna, à sa famille et à ses amis. Je suis désolé. Désolé. Désolé. Les personnes auxquelles ont manque le plus de respect sur cette terre sont les femmes noires. Je vous promets que je ferai de mon mieux pour changer ça. J'envoie de l'amour à tous ces reines à travers le pays et au-delà", a posté le King sur ses réseaux sociaux.

Au sortir du game 4 entre le Miami Heat et les Boston Celtics, plusieurs joueurs ont aussi mis cet événement en avant plutôt que le résultat du match en lui-même. Les Floridiens ont dédié leur victoire à la famille de Breonna Taylor par la voix de Bam Adebayo. L'intérieur All-Star a expliqué avoir "eu du mal à contenir sa colère" avant le match.

“This one was for her.” Bam Adebayo on playing today’s game for Breonna Taylor after no officers were indicted for killing her. pic.twitter.com/rcUqSY3p4R — Bleacher Report (@BleacherReport) September 24, 2020

Son coéquipier Jimmy Butler a rappelé que ce drame "aurait pu arriver à n'importe quel Afro-Américain" et que cette décision était une "connerie".

"I just think it's some bullcrap." Jimmy Butler reacted to no officers being indicted for killing Breonna Taylor pic.twitter.com/5TgKYrTSUM — Bleacher Report (@BleacherReport) September 24, 2020

Jaylen Brown, des Boston Celtics, est allé plus loin.

"Je n'ai pas été surpris par le verdict. Cette société n'a jamais été bâtie avec l'intention de protéger et d'être au service des personnes de couleur".

A la mi-temps du match, sur ESPN, Jalen Rose a crié le message suivant, de dépit :

"Arrêtez les flics qui ont tué Breonna Taylor".

De nombreux autres acteurs de la NBA ont exprimé leur déception et leur horreur, comme Steve Kerr, le coach des Golden State Warriors.

"C'est tellement démoralisant et décourageant. Est-ce que c'est le pays dans lequel nous voulons vivre ?"

Isaiah Thomas, Jamal Crawford, Bradley Beal, DeMarcus Cousins et bien d'autres y sont allés aussi de leur réaction. La NBA n'est évidemment pas seule dans cette manifestation de désarroi. Le sport américain dans son ensemble déplore l'absence de justice dans cette affaire et entend bien faire en sorte que le nom de Breonna Taylor ne soit jamais oublié.